Coronavirus Rimini: 153 nuovi casi e tornano a salire le terapie intensive (+3)

Attualità

Rimini

| 16:26 - 30 Dicembre 2020

Il bollettino di mercoledì 30 dicembre.



A Rimini 153 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, con prevalenza degli asintomatici (79) sui sintomatici (74). Tornano a salire i pazienti in terapia intensiva: tre nuovi ricoveri che portano il totale a 19. Nel complesso in regione crescono i ricoveri, anche nei reparti Covid, e si registrano 69 nuovi decessi e 1.427 nuovi casi (837 sintomatici e 590 asintomatici) su un totale di 18.360 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 7,8%. Nel riminese i decessi sono quelli di tre donne di 89, 90 e 92 anni, e di tre uomini di 79, 84 e 91 (età media 87,5 anni). Le persone complessivamente guarite, sono 2.113 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 105.656. Ai 18.360 tamponi si aggiungono anche 468 test sierologici e 9.412 tamponi rapidi.



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 56.057 (-755 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 53.186 (-807), il 94,9% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 230 (+9 rispetto a ieri, lo 0,4% del totale), 2.641 quelli negli altri reparti Covid (+43, 4,7% del totale).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti:12 a Piacenza (+1 rispetto a ieri), 15 a Parma (+1 rispetto a ieri), 21 a Reggio Emilia (+3 rispetto a ieri), 50 a Modena (-2), 46 a Bologna (invariato), 11 a Imola (invariato), 26 a Ferrara (+1 rispetto a ieri), 22 a Ravenna (+1 da ieri), 5 a Forlì (+ 1 da ieri), 3 a Cesena (invariato) e 19 a Rimini (+3).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 15.358 a Piacenza (+124 rispetto a ieri, di cui 89 sintomatici), 12.899 a Parma (+92, di cui 60 sintomatici), 23.078 a Reggio Emilia (+139, di cui 51 sintomatici), 30.513 Modena (+190, di cui 147 sintomatici), 33.642 a Bologna (+241, di cui 120 sintomatici), 5.432 casi a Imola (+27, di cui 12 sintomatici), 8.978 a Ferrara (+121, di cui 34 sintomatici), 12.638 a Ravenna (+237, di cui 169 sintomatici), 5.917 a Forlì (+56, di cui 49 sintomatici), 6.159 a Cesena (+47, di cui 32 sintomatici) e 14.782 a Rimini (+153, di cui 74 sintomatici).