Rientro a scuola il 7 gennaio: niente ingressi scaglionati, più bus. Il piano della prefettura

| 14:53 - 30 Dicembre 2020

Studenti scuola elementare.



Stessi orari di inizio anno, quindi nessun ingresso scaglionato, ma più corse degli autobus per evitare assembramenti. La Provincia di Rimini si prepara per il ritorno a scuola, il prossimo 7 gennaio: per questa data infatti rientrerà negli istituti anche il 50% degli studenti delle scuole superiori. In Prefettura è stato confermato il piano operativo redatto lo scorso 22 dicembre con la Provincia di Rimini, Start Romagna e l'ufficio scolastico provinciale. E' stata anche attivata un'apposita cabina per raccogliere tempestivamente segnalazioni su eventuali criticità e provvedere alla loro risoluzione. Per ciò che concerne il trasporto degli studenti, dal 4 gennaio Start Romagna pubblicherà sul proprio sito le corse previste in potenziamento. L'individuazione di nuove fermate, invece, permetterà il distanziamento dei ragazzi, dividendo arrivi e partenze di più linee attualmente concentrate in un'unica fermata. Saranno inoltre ampliate le aree di sosta per l'attesa dei ragazzi. Oltre a questo, per evitare assembramenti, si cercherà di responsabilizzare e sensibilizzare gli studenti con una campagna informativa ad hoc.