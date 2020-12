Santarcangelo: il museo Etnografico si rifà il look con 98.000 euro

Attualità

| 14:44 - 30 Dicembre 2020

Ammonta a 98mila euro l’intervento strutturale sulla sala mostre del Museo Etnografico approvato dalla Giunta comunale di Santarcangelo negli scorsi giorni.



Nel dettaglio, i lavori prevedono la realizzazione di un controsoffitto antisfondellamento, l’installazione di catene metalliche che fungeranno da tiranti, la verifica e l’eliminazione di eventuali infiltrazioni d’acqua e il ripristino di lesioni puntuali presenti sulla parte alta della sala mostre. Al termine dell’intervento, sono previste anche le operazioni di intonacatura e tinteggiatura.



L’inizio dei lavori è previsto ad aprile 2021 per la durata di alcuni mesi, mentre nelle prossime settimane inizieranno le operazioni di disallestimento della mostra per evitare di danneggiare le opere. L’intervento – che ha ottenuto il nulla osta della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e del Servizio Area Romagna (ex Genio Civile) della Regione Emilia-Romagna – sarà realizzato da una azienda autorizzata e certificata per il restauro e la manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela.



“Da ormai cinquant’anni il Met è uno dei punti di riferimento culturali della nostra città – afferma il vicesindaco Pamela Fussi – con un patrimonio che parte dagli oggetti e strumenti della cultura contadina e artigiana della Romagna per arrivare alla ricca collezione di burattini”.