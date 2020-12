Coronavirus San Marino: 46 nuovi casi e 24 guarigioni

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:31 - 30 Dicembre 2020

Bollettino Covid San Marino (30 dicembre).

A San Marino si registrano 46 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, riscontrati su 247 tamponi (tasso di positività del 18,62%), e 24 nuove guarigioni. Dal 1 luglio il numero dei casi sale a 1669, con 1362 guarigioni e 17 decessi. In isolamento domiciliare si trovano 270 persone su 290 attuali positivi (93,1% del totale), 20 in ospedale, di cui 9 nel reparto Covid (3,1% del totale) e 11 in terapia intensiva (3,8% del totale). Da inizio epidemia (febbraio 2020) i casi di contagio sono stati 2.384, con 59 decessi e 2.035 guariti.