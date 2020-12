Auguri speciali da Riccione con un video trasmesso sul web

Attualità

Riccione

| 14:29 - 30 Dicembre 2020

L'assessore Caldari e il coordinatore del Turismo Simone Bruscia.

"La città di Riccione ha preparato un augurio speciale a tutti i follower della Perla Verde - ha detto l'assessore al Turismo Stefano Caldari -. Un augurio a chi ci raggiunge d'estate o d'inverno, a chi ci frequenta da anni, a chi c'è stato una sola volta da ragazzino ma sogna di tornarci ogni anno, a chi non c'è mai stato ma prima o poi.... arriverà. A tutti ma proprio a tutti, la nostra Riccione, l'assessorato al Turismo e tutta l'amministrazione, augura un 2021 sereno e ottimista, come ottimisti siamo noi da sempre! Buon Anno e buona visione sui nostri canali social".



Il video di Capodanno di Riccione Christmas Star prodotto da Riccione Teatro e Città di Riccione per la cura di NexTime verrà pubblicato giovedì 31 dicembre 2020 alle ore 11 precise in primis sui canali online e social ufficiali di Città di Riccione e Riccione Teatro. Protagonisti del video sono una cantante e un produttore musicale riccionesi: la giovane soprano Veronica Villa e il dj Giaga Robot. La location delle riprese è la spiaggia di Riccione con il suo mare d'inverno, dove Veronica cammina sulla battigia e il dj accorda la sua musica al respiro del mare, scorre così tutto il 2020 e ci tuffiamo nel 2021 con l'auspicio che sia ricco di speranze.