Santarcangelo: rimandato il mercatino di antiquariato di Santarcangelo

Santarcangelo di Romagna

| 14:26 - 30 Dicembre 2020

La casa del tempo, il mercatino di Santarcangelo (foto di repertorio).



“La Casa del Tempo”, mercatino di Santarcangelo, è rimandata a domenica 10 gennaio a causa delle disposizioni per il contrasto alla diffusione del Coronavirus. Il mercatino di antiquariato, modernariato e vintage era infatti in programma il 3 gennaio – prima domenica del mese, come da tradizione – che, secondo quanto stabilito dal Decreto Natale, è inserita tra le giornate a zona rossa, con spostamenti previsti solo in caso di necessità urgenti, lavoro e salute.

Poiché riguardanti prodotti alimentari di prima necessità, sabato 2 gennaio in piazza Ganganelli si terrà invece regolarmente il mercato dei produttori agricoli locali.

In occasione delle festività di Capodanno, invece, gli uffici comunali testeranno chiusi sabato 2 gennaio.