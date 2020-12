Capodanno in diretta streaming da Bellaria Igea Marina, con spettacoli e musica

Eventi

Bellaria Igea Marina si prepara ad accogliere il 2021 in diretta streaming dallo studio live del Teatro Astra. L’appuntamento è per il 31 dicembre a partire dalle ore 23.00 – sulla pagina Facebook ufficiale di Bellaria Igea Marina.



La serata di Capodanno, si inserisce all’interno del palinsesto di dirette online organizzate da Fondazione Verdeblu con lo scopo di trascorrere le feste assieme ai propri concittadini, ospiti ed amici di Bellaria Igea Marina in una coinvolgente atmosfera, familiare e gioiosa.



Dopo il successo della diretta del 25 dicembre che ha contato più di 40.000 spettatori via online, Fondazione Verdeblu ripropone un immancabile appuntamento all’insegna dalla musica e dello spettacolo. Come già precedentemente anticipato, la serata di Capodanno sarà una sorta di “piazza virtuale” dove potersi scambiare gli auguri di buon anno, accompagnati da buona musica e momenti di spettacolo ed intrattenimento.



In diretta dal Teatro Astra chiuso al pubblico e trasformato in studio live, ci sarà a condurre la serata il frizzante Andrea Prada, con lui sul Palco uno dei testimonial per eccellenza della Romagnolità: Mirko Casadei ed alcuni suoi strumentisti. Non poteva mancare la classica orchestra da Veglione, direttamente dal Costanzo Show, la Dino Gnassi band. Molti i saluti e i collegamenti video con personaggi dello spettacolo italiano che rivolgeranno i loro saluti ed auguri di buon anno nuovo e allo scoccare della mezzanotte il Sindaco Filippo Giorgetti, in rappresentanza di Bellaria Igea Marina brinderà al 2021 rivolgendo alla tutti gli ascoltatori, i propizi auguri di buon anno.



L’invito è quello di collegarsi alla pagina Facebook di Bellaria Igea Marina e vivere assieme una serata densa di sorprese e divertimento per tutte le età. Collegando i propri smartphone al televisore, le famiglie potranno in tal modo partecipare allo show: una vera e propria “piazza virtuale” che in totale sicurezza e comodità porterà direttamente nelle case la magica atmosfera del Capodanno!