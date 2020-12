Covid, mappa al 27 dicembre: calo casi attivi, i dati comune per comune

Attualità

Rimini

| 11:01 - 30 Dicembre 2020

Bollettino Covid Provincia di Rimini 21-27 dicembre.



Calo dei casi attivi nel nostro territorio. Nella settimana dal 21 al 27 dicembre infatti i casi attivi registrati sono stati 2857, -178 rispetto alla settimana precedente. Nella città di Rimini al 27 dicembre sono 1356, in diminuzione di 71 unità. Riccione è scesa a 182 casi (-44) Santarcangelo invece fa registrare +35 casi attivi rispetto alla settimana precedente e un numero di casi attivi complessivo elevato (307). I comuni che hanno riscontrato più contagi nella settimana in riferimento sono stati Rimini (+541), Santarcangelo di Romagna (+119), Riccione (+85), Bellaria Igea Marina (+72), Cattolica (+44), Coriano (+41) e Poggio Torriana (+33).



CASI ATTIVI* 2857 (riportato l'incremento o la diminuzione rispetto alla settimana precedente)



Bellaria 199 (-18)

Cattolica 98 (+8)

Coriano 121 (-12)

Gemmano 5 (-4)

Maiolo 15 (+2)

Misano Adriatico 62 (-28)

Mondaino 3 (-5)

Montefiore Conca 8 (-2)

Montegridolfo 3 (-1)

Montescudo Monte Colombo 62 (-4)

Morciano 56 (-4)

Novafeltria 74 (-17)

Pennabilli 14 (-2)

Poggio Torriana 71 (+9)

Riccione 182 (-44)

Rimini 1356 (-71)

San Clemente 36 (+1)

San Giovanni in Marignano 70 (-8)

San Leo 13 (-3)

Sant'Agata Feltria 5 (-1)

Santarcangelo 307 (+35)

Saludecio 40 (+5)

Talamello 8 (-2)

Verucchio 49 (-12)



Casteldelci comune senza casi attivi



* Casi attivi sono i pazienti positivi al virus, quindi aumenti o diminuzioni dipendono sia dal numero di nuovi contagi, sia dal numero delle guarigioni e dei decessi.



In terapia intensiva al 27 dicembre erano ricoverati 17 pazienti (0,7% del totale dei casi attivi, dato stabile).



DECESSI da inizio pandemia (febbraio 2020) 520: Rimini (248, +6), Riccione (60), Cattolica (42, +3), Bellaria Igea Marina (30, +4), Santarcangelo (29, +3), Misano Adriatico (16), San Giovanni in Marignano (16), Coriano (15), Morciano di Romagna (12, +1), Novafeltria (10, +1), Saludecio (8, +2), Montescudo Monte Colombo (7), San Clemente (6, +1), Poggio Torriana (5, +2), Verucchio (3, +1), Gemmano (2, +1), Mondaino (2, +1), Casteldelci, Pennabilli e San Leo (2),Montefiore Conca, Sant'Agata Feltria, Montegridolfo (1), Maiolo e Talamello senza decessi.



CASI TOTALI da inizio pandemia (febbraio 2020): Rimini (6516), Riccione (1468), Santarcangelo di Romagna (967), Bellaria Igea Marina (847), Coriano (841), Cattolica (616), Misano Adriatico (494), San Giovanni in Marignano (406), Verucchio (331), Morciano di Romagna (263), Montescudo Monte Colombo (237), Novafeltria (226), Poggio Torriana (208), San Clemente (181), Saludecio (112), San Leo (78), Pennabilli (62), Montefiore Conca (60), Sant'Agata Feltria (42), Mondaino (35), Gemmano (26), Maiolo (22), Montegridolfo (19), Talamello (19), Casteldelci (13).