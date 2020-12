Rimini Calcio, il Fiorenzuola al Neri con un attaccante in più: Andrea Michelotto

Sport

Rimini

| 01:08 - 30 Dicembre 2020

Da sinistra il ds Marco Bernardi e Andreas Michelotto (foto sito Fiorenzuola).

Confermata l’indiscrezione di Altarimini.it. Martedì sera il Fiorenzuola di mister Luca Tabbiani, big del girone D e prossimo avversario del Rimini alla ripresa del campionato mercoledì 6 gennaio, ha annunciato l’arrivo di Andrea Michelotto. L’accordo è fino alla fine della stagione 2020/2021.

Nato a Teolo, in provincia di Padova, classe 1993 e 1,74 di altezza, Michelotto è un esterno offensivo- seconda punta che ha iniziato la stagione all’Union Feltre, in Serie D Girone C, dove ha totalizzato 10 presenze un gol. Nello scorso campionato, con la maglia del club vicentino del Cartigliano Michelotto ha realizzato 12 reti in 27 presenze. In precedenza ha militato con Campodarsego (9 gol), Legnago, Thermal, Luparense. Michelotto per due volte ha vinto i playoff con il Campodarsego (Promozone dall’Eccellenza) e la Coppa Italia nel maggio 2018. Oltre 200 presenze ed una cinquantina di reti nel suo score. Nelle prossime ore il ds Bernardi potrebbe chiudere per un ulteriore rinforzo del comparto difensivo.

Il difensore Stefano Ferraresi, classe 2000 di scuola Sassuolo (ha collezionato anche una convocazione in prima squadra), lascia la Correggese dove aveva trovato poco spazio in questa prima parte di stagione e passa ai bolognesi del Progresso, sempre nel girone D di Serie D.