Coronavirus: a San Marino altri due decessi e 43 nuovi casi

Attualità

Repubblica San Marino

| 17:53 - 29 Dicembre 2020

Due nuovi decessi comunicati per la Repubblica di San Marino: si stratta di due donne di 87 e 102 anni, in precedenza alloggiate alla Rsa La Fiorina. In ospedale sono ricoverate 24 persone: 13 nel reparto Covid (4,9% del totale) e 11 in terapia intensiva (4,2% del totale). In isolamento domiciliare, su 264 attuali positivi, ci sono 240 persone (90,9% del totale). Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 43 (età media di 45 anni), cinquanta le guarigioni.

Il numero totale di persone contagiate individuate, invece, dall’inizio della pandemia (febbraio 2020) fino alla mezzanotte di ieri (martedì 29 dicembre) è di 2.333, di cui: 264 positivi (123 donne e 141 uomini), 59 decessi e 2.010 guariti.