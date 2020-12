L’ex Hotel Belvedere rinasce a Monte Grimano: acquistato dal Comune. Si punta sulle due ruote

Attualità

Montegrimano

| 17:10 - 29 Dicembre 2020



Il comune di Monte Grimano Terme acquisterà l'ex hotel Belvedere per il suo recupero: è infatti imminente la firma dal notaio per il preliminare d'acquisto. La struttura è di proprietà della famiglia Maioli.



L'annuncio della trattativa, giunta oramai al termine, arriva dal sindaco Elia Rossi. Il progetto prevede in primis il ripristino del parco e della piscina, poi l'ex discoteca sarà riqualificata per diventare un centro di noleggio, riparazione e vendita di mountain bike e biciclette elettriche. L'amministrazione comunale punta così sul cicloturismo, fenomeno in ascesa negli ultimi anni, per acquistare più appetibilità sul fronte turistico.