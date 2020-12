Attualità

Rimini

| 16:20 - 29 Dicembre 2020

L'albergo di Torre Pedrera.



Nasce a Torre Pedrera, in via Kassala, un albergo della solidarietà per i senzatetto, gestito dalla Caritas. L'inaugurazione è in programma domani (mercoledì 30 dicembre) alle 13, in presenza del sindaco Andrea Gnassi e del vescovo Francesco Lambiasi. La struttura, presa in affitto dalla Caritas diocesana, si chiamerà "Locanda tre angeli" e darà ospitalità a persone che altrimenti sarebbero costrette a passare le notti all'addiaccio.