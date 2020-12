Capodanno Rimini: maratona musicale in streaming con i migliori Dj e locali storici della riviera

Eventi

Rimini

| 13:43 - 29 Dicembre 2020

Maratona musicale in streaming.

Tredici ore di musica, dalle 19,00 del 31 dicembre 2020 alle 8,00 del primo gennaio 2021, con alcuni dei migliori Dj che hanno fatto la storia dei locali della riviera. Un percorso musicale che segue il filo della memoria attraverso eccezionali documenti d’archivio, provenienti tra gli altri dal mitico Morphine del Cocoricò, per arrivare ai nostri giorni passando dall’eccezionale messa in onda di un’ora di trasmissione radiofonica ritrovata in cui Thomas Balsamini, lo storico fun selector di Slego e Velvet, suona e presenta un suo mix d’annata. E’ questo il programma de ‘La lunga notte del clubbing’ che andrà in onda in streaming sulla web radio Ora la notte del 31 dicembre: una maratona musicale che unisce locali mitici della Riviera e i dj che hanno fatto la loro storia come Dj Magi, Davide Love Calò, NicoNote, Ricky Cardelli, Ricky Montanari, Cirillo, Alessio Collina, Carebears, Matteo Gatti, Crimson, Kambo-Funk Rimini e ancora il Morphine, il Bradipop, Velvet club, Gruppo Burde, per una notte da ascoltare con la musica nel cuore. E ad aprire il nuovo anno non poteva mancare l’opera di capodanno con il coro Galli in immagini di repertorio dal Rigoletto e dalla Carmen al teatro Galli, precedute, la mattina, da un viaggio al centro della musica con Remo Anzovino in concerto.



Thomas Balsamini raccontava spesso che la radio era stata uno dei suoi amori. Il documento radiofonico dell’archivio storico del Velvet e dello Slego, che andrà in onda sulla web radio Ora la notte di capodanno, è la riproduzione riadattata di due trasmissioni radiofoniche condotte da Thomas, una nei primi giorni del 1991, l’altra all’inizio del 1992. Ad introdurre e chiudere il documento aggiungendo tre brani: Il valzer viennese Il Danubio Blu, un brano classico che Thomas suonava sempre a mezzanotte del Capodanno; The Sabres of Paradise, dei Tow Truck e la “sirena” del Velvet che puntualmente annunciava l’inizio del suo set in pista. A chiudere, Blue Velvet nella versione di Bobby Vinton che quella pista invece la chiudeva. Tre brani che i frequentatori dello Slego e del Velvet hanno sicuramente impressi nel dna musicale e che ora tutti potranno ascoltare collegandosi su: https://www.officinariminiarte.it/ e https://www.facebook.com/Officinariminiarte



Il programma della notte di capodanno inizia alle ore 19,00: in collaborazione con il Capodanno in 1km di Santarcangelo di Romagna, Bradipop presenta: Dj Magi. Il Dj resident della sala dance 80/90/2000 dello storico locale riminese che ci introdurrà con i suoi suoni alla lunga dodici ore della notte del Clubbing.



Alle ore 20,00 NicoNote Dj set dal Morphine (registrazione inedita del 2004). La riminese NicoNote è tra le musiciste, attrici, performer italiane più attive dagli anni ’80 ai giorni nostri.



21,40 A seguire un sample di 10 minuti tratto da un Live improvisation di NicoNote al Morphine nel 1998, con suoni della consolle di David Love Calò.



22,00 Un inedito e originale Dj Set di Davide Love Calò, registrato in esclusiva per Radio ORA. Davide Love Calò è stato lo storico dj resident del Morphine@Cocoricó, la prima chillout room italiani. I suoi set si muovono fra ambient, house, funk , disco e ciò che sta in mezzo,



23,00 Ricky Cardelli. La musica come “affare di famiglia”, già alla tenera età di 12 anni con la band “Rangzen”. Oggi è frontman e voce dei “Funk Rimini” e del progetto italo-house “Capofortuna”, con i quali esporta il suo sound in tutta Italia: un mix di funk, house, jazz e prog.



24,00 Velvet club e Gruppo Burdèl presentano: Thomas Balsamini – le registrazioni ritrovate. Un eccezionale documento d’archivio per aprire con l’indimenticato e indimenticabile Dj riminese il 2021. Dagli archivi del Velvet, due trasmissioni radio a cura di Thomas con brani mixati e presentati direttamente da lui.



1,00: Ricky Montanari. Storico dj e produttore riminese, antesignano della House Music in riviera ha portato il suo sound nei club e nei festival di mezzo mondo. Oltre ad essere stato per anni resident in club storici come Ethos e Echoes.



2,00: Cirillo. Anima della Piramide del Cocorico, per anni insieme a Ricci dj, ha sdoganato in riviera la Techno Music per poi produrla con successo attraverso diversi progetti, su tutti quello coi Datura. Anche lui ha esportato la sua musica in giro per il globo dando vita anche al celebre party Circoloco tuttora attivo al DC10 di Ibiza.



3,00: Alessio Collina. Figlio d’arte, suo padre Cesare Collina è il celebre Tito Valdez, tra i fondatori della nota IRMA Records. Alessio ne prosegue le gesta come dj di House Music molto raffinato e coinvolgente ma soprattutto molto attivo come label manager con la sua prolifica Trend Records.



4,00: Carebears. I Carebears sono Alessandro Tonon e Alberto Candini. Molto attivi nelle produzioni dal loro studio sulle colline riminesi sfornano in continuazioni dischi che poi compaiono magicamente nei set di dj in tutto il mondo. Al loro attivo molte collaborazioni con diverse label europee e svariati produttori di tutto il mondo.



5,00: Matteo Gatti. Aretino di nascita ma riminese di adozione sviluppa ormai da anni un profondo interesse per la musica e per il djing in particolare. Negli anni è passato dalle sonorità più breakbeat e drum’n’bass a quelle legate più alla techno e alla house. Si è esibito in festival ed in party prestigiosi, come il BPM in Portogallo e Costarica e El Row a Lisbona. Attualmente è residente al celebre Classic di Rimini ed èp anche molto prolifico nelle produzioni.



6,00: Crimson. Conosciuto come produttore e dj drum and bass, oltre che come chitarrista e bassista di Funk Rimini e Capofortuna, ha pubblicato le sue produzioni per le migliore etichette internazionali: Shogun Audio, The Dreamers, Guidance, Bad Taste, per citarne alcune.



7,00: Kambo. E’ attivo dagli anni 90 come Disc Jockey, Turtablist, Selector e Vinyl Collector. Nei suoi dj set si respira la vera essenza del Funk, dell’Hip Hop e del Reggae che unita alle tecniche di mixaggio e scratch, contribuisce a creare il sound personale che lo caratterizza. Insieme a Riccardo Cardelli è fondatore del Funk Rimini Sound.



Ma il programma musicale del 31 dicembre inizierà sin dalla mattina: alle ore 11,00 in differita dal PART, Laura Marzadori, violino solista, e l’orchestra d’archi Rimini Classica, eseguono Le quattro stagioni di Vivaldi. A seguire concerto del quartetto d’archi della Scala di Milano registrato al Teatro Galli.



Ad aprire il nuovo anno, venerdì 1 gennaio, alle ore 11,00 un viaggio al centro della musica con Remo Anzovino in concerto, registrato al Teatro Galli di Rimini, a cura della Nuova Ricerca di Rimini. Alle ore 17,00 Concerto lirico di Capodanno con il coro Galli in immagini di repertorio dal Rigoletto e dalla Carmen, tratte dalla tradizionale Opera di Capodanno organizzato in collaborazione con il Comune di Rimini al teatro Galli. A seguire pagine tratte dal Barbiere di Siviglia, direttore e affabulatore Noris Borgogelli, soprano Giorgia Paci, baritono William Hernandez, ensamble Rimini Classica.