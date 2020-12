Questura di Rimini: completato trasferimento nei nuovi uffici

Attualità

Rimini

| 13:11 - 29 Dicembre 2020

Nuova sede della Questura di Rimini.



Si è completato il trasloco degli uffici della Questura di Rimini da corso d'Augusto a piazzale Bornaccino. In una nota, i deputati della Lega, Jacopo Morrone e la riccionese Elena Raffaelli, evidenziano che la nuova sede, "decorosa e consona alle esigenze e alla necessità della Polizia, è finalmente operativa al cento per cento". I due deputati rimarcano quanto la Lega abbia "voluto e appoggiato questo progetto, l'unica soluzione percorribile in tempi ragionevolmente brevi per dare una sistemazione dignitosa alle Forze dell’Ordine e più sicurezza alla città", con un ringraziamento espresso dai due deputati verso Matteo Salvini, all'epoca ministro dell'Interno, e al sottosegretario Nicola Molteni che, "nei mesi di governo, hanno voluto fortemente la realizzazione di questo progetto".