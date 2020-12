Attualità

Rimini

| 12:40 - 29 Dicembre 2020

Foto di repertorio.



Una scossa di terremoto è stata avvertita intorno alle 12.20 in tutta la costa Adriatica, dal Veneto all'Abruzzo, compresa la provincia di Rimini. La terra ha tremato per diversi secondi, conseguenza della forte scossa avvertita in Croazia, con magnitudo, secondo i dati dell'Ingv, di 6.4, ed epicentro a 40 km da Zagabria.