Rimini, il figlio era ricoverato in pediatria, genitori donano giocattoli agli altri pazienti

Attualità

Rimini

| 12:08 - 29 Dicembre 2020

Donazione al reparto di pediatria.

Anche se le Festività Natalizie quest'anno sono un po' diverse, non cambia la solidarietà da parte della società civile nei confronti dei piccoli pazienti della Pediatria di Rimini. Tante le donazioni, dietro ad ognuna una storia. Come quella dei genitori di Giovanni, un bimbo seguito dalla Pediatria fino alla fine, e che hanno voluto trasformare il loro dolore in aiuto agli altri bimbi donando giocattoli agli altri pazienti. Queste le loro parole: "Abbiamo sempre pensato che una beneficenza è un qualcosa di personale, ma visto che questo gesto è stato avviato da noi e siamo stati aiutati da chi ha voluto e vuole bene a Giovanni non potevamo farlo in silenzio. Dato che ci troviamo a scrivere queste poche righe volevamo ringraziare in primis tutti quelli che hanno contribuito a questo nostro progetto, ed inoltre vogliamo ringraziare tutti quelli che ci sono stati vicini in questi anni molto difficili della nostra vita: amici famigliari e l'equipe dell'ospedale "Infermi" che hanno seguito Giovanni nel suo percorso e che tutt'oggi continuano a starci vicino".

A loro autentici ringraziamenti della direzione medica dell'ospedale e dal primario di Pediatria dottor Gianluca Vergine.