Un punto di incontro tra domande e offerte di lavoro: Bellaria rilancia il progetto 'Inventi diventi'

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 11:05 - 29 Dicembre 2020

L'assessore Michele Neri.

Ripartono da gennaio le attività di “Bellaria lavoro. Inventi Diventi”: lo sportello di ricerca lavoro dedicato ai giovani di Bellaria Igea Marina di età compresa tra i 19 e i 29 anni.





L’iniziativa, la cui prima attivazione è avvenuta lo scorso marzo, prevede assistenza gratuita, per un periodo di tre mesi, nel percorso di ricerca di un'occupazione. Nello specifico, ai ragazzi viene fornito aiuto nella stesura del curriculum, nell’iscrizione su portali per la ricerca attiva del lavoro, nella ricerca stessa delle offerte di lavoro, tirocini o primo impiego sul territorio. Allo stesso tempo, lo sportello è consultabile e si propone quale riferimento anche per le aziende in cerca di personale.



“Il servizio vuole essere un elemento di facilitazione e mediazione fra domanda ed offerta, creando una sorta di database a cui attingere in tema di lavoro e formazione”, spiega l’Assessore alle Politiche giovanili Michele Neri, che sottolinea come “la congiuntura economica ed occupazionale legata alla pandemia non abbia risparmiato giovani e giovanissimi. Lo sportello può quindi essere oggi un servizio prezioso più che mai, per questo ringrazio la rete di soggetti del territorio che vi ha aderito: tra questi Federalberghi, Confederazione Italiana Agricoltori, Cooperativa Bagnini, Confersercenti, Confcommercio e Confartigianato.”



L’assistenza nei confronti dei ragazzi si sostanzia anche in un percorso di formazione, comprensivo di lezioni e consulenze tenute da esperti di marketing, psicologi del lavoro, commercialisti, esperti di comunicazione e public speaking. Il progetto nasce da un’idea dell’Associazione 2000Giovani, sviluppata in collaborazione con Il Pensatoio, azione del progetto “Giovani in Azione” dell'Unione dei Comuni Valmarecchia, e con il sostegno dell’Amministrazione Comunale.



Gli interessati possono prenotare un primo appuntamento, che si terrà online, telefonando al numero 349.7117410 o inviando una mail a inventidiventi@gmail.com.