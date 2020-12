Per Capodanno il Gran buffet teatrale è servito dalla compagnia Città Teatro

Eventi

San Clemente

| 09:42 - 29 Dicembre 2020

Teatro Villa.

Ampia risposta di pubblico per il pre-Capodanno in streaming che Città Teatro offre al pubblico: fioccano le prenotazioni per la serata on line del 30 dicembre! Ma niente paura: ci sono ancora alcune ore per assicurarsi il biglietto gratuito per Grand Buffet-avanzi teatrali in salsa stream.



Tutte le persone che vorranno far entrare la comicità di Città Teatro nelle proprie case, potranno gustare il Menu del Grand Buffet in diretta streaming con Francesca Airaudo, Giorgia Penzo, Alessandro Ciacci, Davide Schinaia, Nevio Cavina, Keiko Shiraishi e tante sorprese! Sarà un modo per passare una serata di pre-capodanno diversa, sostenere il Teatro e vivere queste Feste in modo più sereno.



"Il Capodanno, anzi il pre-Capodanno - spiegano Francesca Airaudo e Giorgia Penzo - l’abbiamo sempre festeggiato col pubblico, in Teatro, con uno spettacolo dal vivo. Quest’anno i nostri spettatori e amici si apprestano a trascorrere un Capodanno diverso, meno festoso e più solitario. Abbiamo allora immaginato cosa potessimo fare di sfidante e coraggioso, che ci desse l’opportunità di essere vicini alle persone alla nostra maniera, quella del teatro. Il Villa, teatro chiuso al pubblico da Marzo 2020, non ha ancora riaperto i battenti al pubblico, ma grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale di San Clemente (RN) che ha accolto la nostra proposta, allestiremo un set per offrire lo spettacolo della “veglia” di Pre-Capodanno, in diretta streaming. Sottolineiamo che saremo in diretta (ma proprio in diretta - diretta! non una diretta registrata che poi viene mandata in streaming: no, no, no…) dal Teatro Villa, ovviamente a porte chiuse e in completa sicurezza, quindi.. chiunque può unirsi a noi e condividere la cena di pre-Capodanno. Ci divertiremo con i nostri "Avanzi teatrali”, in salsa stream. Lo abbiamo sempre fatto e lo rifaremo, anche quest’anno!

Questa serata è resa possibile grazie alla disponibilità dell’amministrazione Comunale di San Clemente, al contributo della Regione Emilia Romagna ai sensi della LR13/99 e del Fondo emergenza Covid extra-FUS".



L’evento è gratuito ma i posti sono limitati (solo 100 posti). E’ possibile prenotare il biglietto gratuitamente entro Martedì 29 Dicembre dal link sottostante https://www.eventbrite.it/e/biglietti-grand-buffet-avanzi-teatrali-in-salsa-stream-133888938419

(eventuali prenotazioni successive a quella data verranno registrate in una lista d’attesa: giorgia.penzo@cittateatro.it)