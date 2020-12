Protesta dei residenti per una nuova antenna a Rimini

Attualità

Rimini

| 08:52 - 29 Dicembre 2020

La nuova antenna sul Palacongressi.

Dopo quelle di Telecom, Vodafone e Wind sta per “spuntare” una nuova antenna. È quella sorta sul Palacongressi di Rimini, e chi abita a ridosso di quella zona è ora preoccupato e arrabbiato. Secondo i residenti di Via Monte Titano e delle adiacenti vie dei Pianeti e delle Costellazioni l’antenna è troppo vicina ai fabbricati, che verranno direttamente investiti dalla propagazione delle onde (che comunque il gestore assicura rientrare nei limiti di legge) e tra essi vi è anche un asilo infantile e la sede della Polizia di Stato.



C'è dunque preoccupazione tra i residenti che temono per la loro salute e vogliono verificare insieme ai loro esperti, mediante una conferenza con il gestore che verrà richiesta presso lo Sportello Unico per l’Edilizia Residenziale e Produttiva, se tutte le prescrizioni di legge per il contenimento delle immissioni elettromagnetiche della nuova antenna, compreso il regolamento comunale, siano state rispettate, per cercare di ridimensionare il più possibile l’impatto in tale zona già altamente inquinata.