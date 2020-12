Verso estensione chiusura di palestre, cinema e teatri

Attualità

| 18:39 - 28 Dicembre 2020

Allenamento in palestra.

Molto probabilmente verrà rinnovata la sospensione da metà gennaio delle attività di palestre, cinema e teatri. Fonti di governo precisano "che si deciderà anche sulla base dei dati epidemiologici che arriveranno dopo l'Epifania". Sono 68.681 i tamponi per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 59.879. Il tasso odierno di positività è del 12,5%, in calo rispetto al 14,8% di ieri.



DOMANI IN ARRIVO IL SECONDO CARICO DI VACCINO PFIZER Arriva entro domani in Italia il secondo carico delle 450mila dosi del vaccino Pfizer in partenza in queste ore dal Belgio. Il Commissario Arcuri ha avuto "conferma dalla Pfizer che le prime 469.950 dosi del vaccino, previste per l'Italia dal contratto sottoscritto dall'Ue, arriveranno nel nostro Paese a partire da domani. "Non si esclude che, anche a seconda delle difficoltà di raggiungimento dei vari territori e delle attuali condizioni meterologiche, in alcune regioni le dosi possano arrivare anche dopodomani.



