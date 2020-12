Riccione, approvato il Piano neve 2020-21, in casi eccezionali previsto utilizzo di mezzi privati

Attualità

Riccione

| 15:08 - 28 Dicembre 2020

Piano neve Riccione.

La giunta comunale di Riccione ha approvato il Piano Neve per l'anno 2020-21 che definisce nel dettaglio le modalità di gestione dell'emergenza in caso di neve ed i soggetti che devono partecipare alle operazioni di messa in sicurezza del territorio e della viabilità. Il piano neve viene condiviso di prassi, come ogni anno, tra il centro operativo intercomunale di protezione civile, Geat Spa e corpo intercomunale di Polizia Locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano.



Per quanto riguarda il piano Neve per il 2021, la principale novità è l'organizzazione predisposta in caso di un'eventuale chiusura della A14 per copiose nevicate e conseguente fermo del transito in autostrada con uscita al casello di Riccione. Il parcheggio dei Delfini all'uscita A14 del casello di Riccione è infatti parzialmente occupato dal cosiddetto "drive through" per i tamponi direttamente in auto, per cui il piano neve 2021 prevede l'utilizzo di altri parcheggi limitrofi e quelli, eventualmente, nella zona artigianale. Il piano non prevede alcuna chiusura strade e predispone l'utilizzo dei mezzi per liberare le principali arterie viarie, sia in dotazione della società Geat che in caso di eccezionale nevicata anche di privati.