Andrea Speziali vince il premio 'Rimini-Europa in the World'

| 14:49 - 28 Dicembre 2020

Andrea Speziali.

Il professor Andrea Speziali, critico d'arte, artista e docente di Arte e Grafica ha vinto il premio internazionale "Rimini-Europa in the World". Organizzato dalla Istituzione "Centro Culturale sociale ricreativo della regione E.Romagna" con patrocini di pubbliche amministrazioni, dell'Agenzia Stampa Europa 1 e della Comunità Europea dei Giornalisti di Roma, il premio, giunto alla 13/a edizione, viene conferito ad artisti e personalità di rilievo nel mondo dell'arte, cultura, politica e ricerca.

Classe 1988, Andrea Speziali si è distinto nel panorama nazionale come esperto d'arte Liberty e in campo internazionale come attivista nella ricerca, studio e valorizzazione in veste di divulgatore scientifico della corrente artistica Art Nouveau.