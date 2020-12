Maltempo, rinviata a Pasqua la realizzazione dell'affresco alla scuola Pascucci di Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:38 - 28 Dicembre 2020

Rinviata a causa del maltempo la realizzazione dell’opera pittorica murale prevista su una delle facciate che delimitano il cortile della scuola elementare Pascucci nell’ambito dell’iniziativa “L’Arca di Santarcangelo. Suoni, Arte, Natura”. La decisione è stata presa in accordo con l’artista di fama internazionale Agostino Iacurci dal momento che le previsioni del tempo e l’allerta meteo regionale prevedono vento forte, pioggia e alti livelli di umidità.



Condizioni che potrebbero seriamente compromettere la possibilità di completare l’opera – realizzata in tempera acrilica – i cui lavori sarebbero dovuti iniziare nella giornata di oggi (lunedì 28 dicembre). Già fissate le nuove date del progetto di arte urbana, realizzato con la sponsorizzazione tecnica del Gruppo IVAS: dall’1 al 11 aprile 2021, in occasione delle festività pasquali.



Completata invece l’installazione degli stendardi sulla facciata della scuola in piazza Ganganelli, che insieme ai poster stradali e ai gagliardetti nei negozi, dissemina il concept dell'Arca di Santarcangelo secondo il progetto artistico visivo cura dell'impresa creativa PopUp Studio. Stendardi e manifesti sono stati realizzati dall'artista Allegra Corbo e dal grafico Raffaele Primitivo.



Nel frattempo, dalle 10,30 alle 12 e dalle 15,30 alle 17 per le vie del centro commerciale naturale è possibile ascoltare la speciale colonna sonora realizzata da una settantina di musicisti locali: fra reinterpretazioni di brani che rappresentano il Natale per gli artisti e inediti creati appositamente per l’occasione, sono 30 le canzoni che compongono la compilation. Da oggi il progetto musicale – realizzato da Fo.Cu.S. e curato da Andrea Alessi, Nicolò Fiori, con la collaborazione di Franco Naddei e il supporto tecnico di Mirko Zaghini – sbarca anche a Rimini. Alle ore 16 di oggi (lunedì 28 dicembre) la sindaca Alice Parma e Andrea Alessi presenteranno infatti la colonna sonora a Radio Ora, la web radio del Comune di Rimini, mentre mercoledì 30 dicembre a partire dalle ore 15 la compilation risuonerà nelle vie del centro di Rimini.



Prossimamente, il progetto verrà presentato anche da anche CFR - Cosmic Fringe Radio, la web radio di Pennabilli e della comunità del festival “Artisti in Piazza", che trasmetterà anche la playlist dell'Arca di Santarcangelo.