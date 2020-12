Santarcangelo, servizio civile universale, aperto il bando 2020

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:32 - 28 Dicembre 2020

Servizio Civile Santarcangelo.

Patrimonio storico, sapere e conoscenza, teatro e partecipazione sono i temi dei tre progetti del servizio civile 2020 attivi nel territorio di Santarcangelo, promossi rispettivamente da Musei comunali, biblioteca Baldini e Santarcangelo festival, Motus e Arboreto per un totale di 11 posti disponibili.



È aperto da qualche giorno, infatti, il bando 2020 per il Servizio civile universale, l’esperienza di formazione e crescita personale e professionale aperta a ragazze e ragazzi dai 18 ai 28 anni che potranno sostenere la propria comunità mettendo in campo le proprie competenze e passioni. È possibile candidarsi esclusivamente online all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it entro le ore 14 di lunedì 8 febbraio, per accedere al servizio occorre essere in possesso delle credenziali SPID.



Per tutti i dettagli sui progetti disponibili a Santarcangelo è possibile consultare la scheda dedicata sul sito: www.comune.santarcangelo.rn.it/servizi/cultura-turismo/servizio-civile-universale. Maggiori informazioni e approfondimenti sui progetti sono disponibili anche sui siti www.scelgoilserviziocivile.gov.it, www.arciserviziocivile.gov.it.