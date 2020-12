Riccione, schianto tra due auto all'incrocio con semaforo

Cronaca

Riccione

| 14:10 - 28 Dicembre 2020

Incidente a Riccione.

La Polizia Locale di Riccione è intervenuta domenica pomeriggio (27 dicembre) intorno alle 13.45 per un incidente stradale in viale Castrocaro incrocio viale Romagna, dove all'altezza del semaforo e nonostante il rosso, due vetture si sono scontrate. Una Nissan Micra è entrata in collisione con un'Audi. Rilevanti i danni alle vetture, mentre per i due conducenti, una ragazza di 23 anni e un giovane di 22, nessuna conseguenza grave, ma solo ferite lievi. La Polizia Locale di Riccione oltre ai rilievi di rito per il sinistro stradale ha anche accertato le motivazioni per cui i due automobilisti erano in strada nonostante ieri, domenica 27 dicembre, vigesse ancora la zona rossa in tutta Italia. Sia il conducente della Micra che quello dell'Audi hanno dichiarato di trovarsi in strada per motivi di lavoro: il primo come "rider" per una consegna a domicilio e il secondo un discografico, per alcune prove in uno studio di registrazione.