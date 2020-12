Covid-19 San Marino: sei nuovi casi di positività su 65 tamponi

Attualità

| 13:41 - 28 Dicembre 2020

Coronavirus, i dati di San Marino del 28 dicembre.

Nella Repubblica di San Marino si registrano sei nuovi casi di positività al covid-19 alla mezzanotte di, a fronte di 65 tamponi esaminati. Si registrano anche 26 nuovi guariti. 263 i casi seguiti in territorio, di cui 243 a domicilio. Tra le persone positive al nuovo coronavirus, 20 risultano ricoverate all’Ospedale di Stato. Di queste, 10 si trovano nel Reparto Covid e 10 in Terapia Intensiva (a cui si aggiunge 1 paziente non Covid nelle camere risveglio del Blocco Operatorio).



Il numero totale di persone contagiate individuate, invece, dall’inizio della pandemia fino alla mezzanotte di ieri è di 2.275, di cui: 263 positivi (131 donne e 132 uomini), 57 decessi e 1.955 guariti. I tamponi eseguiti sono 25.532.