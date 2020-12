Dal Romeo Neri alla nuova piscina: gli interventi sugli impianti sportivi di Rimini per il 2021

Sport

Rimini

| 12:53 - 28 Dicembre 2020

Stadio Romeo Neri.



Grandi impianti e playground di quartiere nel programma di edilizia sportiva del 2021, "anno che prevede la conclusione di alcuni interventi di rilievo e l’avvio di nuovi progetti, a partire dalla nuova piscina comunale", spiega l'amministrazione comunale di Rimini in una nota.



Con il nuovo anno infatti saranno completate alcune delle opere di manutenzione straordinaria cantierate nei mesi passati, a partire dai due pattinodromi di via Aleardi e di Viserba (complessivamente 143mila euro), le palestre delle scuole Lambruschini e Panzini (178mila euro), e la ristrutturazione di una parte degli spogliatoi del Palasport Flaminio(63mila euro).



A questi si aggiungono gli interventi di manutenzione per il 2021 inseriti nel piano triennale dei lavori pubblici, elenco che dà priorità a quelle opere in grado di potenziare la fruibilità delle strutture diffuse sul territorio e il benessere degli utenti. Un programma dal valore di 200mila euro che coinvolgerà lo Stadio Romeo Neri, con la manutenzione del manto sintetico, la riqualificazione del playground di via Bramante (riqualificazione manto sintetico e recinzioni), la casa del volley (sistemazione parcheggio), infine i centri tennis di Rivazzurra (rifacimento della copertura spogliatoi e del tratto di rete fognaria) e di Viserba Monte (rifacimento tratto rete fognaria).



Fa parte dell’elenco anche lo ‘stadio dei Pirati’, l’impianto di via Monaco dedicato al baseball al centro di un intervento di riqualificazione e di valorizzazione identitaria. L’intervento, che sarà affidato ad Anthea, prevede un investimento a carico del Comune di circa 200 mila euro e riguarderà sia l’adeguamento degli spazi sotto la tribuna centrale (con anche la realizzazione di una “Hall of fame” dedicata alla storia del baseball cittadino) sia il restyling esterno dello stadio, attraverso una nuova "caratterizzazione" della parete esterna dello stadio attraverso i colori identitari del club, il nero-arancio. Sul fronte degli impianti a servizio dei plessi scolastici, sarà aggiudicata nei prossimi giorni la realizzazione della palestra della scuola Montessori, intervento dal valore di 715mila euro che dovrebbe partire in primavera.



Il 2021 sarà anche l’anno dell’inizio del percorso verso la nuova piscina comunale, che sarà realizzata nella zona di Viserba monte. Il progetto, per un investimento complessivo di 7.440.000 euro, prevede l’avvio del bando per la progettazione esecutiva e definitiva già a gennaio, per la realizzazione di un polo per il nuoto funzionale, moderno e capace, in virtù della sua funzione pubblica, di rispondere alla domanda di enti sportivi, scuole, associazioni. Il progetto prevede un’area piscine, composta da tre vasche, di cui una principale da dieci corsie (da 25 metri) e le altre due vasche con diverse profondità per attività come fitness in acqua, acqua motricità per bambini, avviamento al nuoto per ragazzi, recupero funzionale). Parallelamente si sono conclusi prima di Natale i lavori di pulizia e messa in sicurezza dell’area di via della Fiera dove era previsto il cantiere di Acqua Arena, progetto bloccato a causa del fallimento della società, con cui è tutt’ora in atto un contenzioso.