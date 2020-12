Scacco alla baby gang che ha imperversato a Riccione: 10 denunce, 4 minori

Cronaca

Riccione

| 12:02 - 28 Dicembre 2020

Sono dieci i denunciati al termine delle indagini dei carabinieri di Riccione sulla baby gang che la scorsa estate si è resa protagonista di reati compiuti a danno di giovani adolescenti, rapinati spesso per pochi euro. Già nei mesi scorsi i carabinieri avevano operato arresti, ma le indagini non si sono fermate. Proprio da una rapina estiva non denunciata, gli investigatori della stazione della Perla Verde hanno mosso i primi passi verso l’identificazione degli attuali denunciati: l'episodio è avvenuto il 5 luglio in tarda serata nella spiaggia antistante piazzale Roma. Un giovane modenese era stato avvicinato dalla baby gang, minacciato con un coltello e costretto a cedere 100 euro. Ore e ore di filmati visionati ed analizzati nel dettaglio hanno permesso agli investigatori di individuare i responsabili, autori anche di altre due rapine. Sotto indagine risultano quattro minorenni del bolognese e del milanese, poi sei maggiorenni, di età compresa tra 18 e 21 anni.