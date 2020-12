Calcio D, il Forlì ha annunciato l'ingaggio dell'esperto centrocampista Gigliotti

Sport

Forlì

| 11:47 - 28 Dicembre 2020

Come anticipato da Altarimini.it, il Forlì Calcio ha ufficializzato l’ingaggio l'ingaggio di Denny Gigliotti, centrocampista calabrese classe 1991, reduce da un triennio di Lega Pro affrontato con Rende (ha ovnto il campionato) e Virtus Francavilla. Per l'ex calciatore di Catanzaro e Hinterreggio contratto sino al termine della stagione. Giglkioti si aggiunge ai già arrivati Sabato (difensore) e Tortoti (attaccante). Gigliotti è un rinforzo per fare un salto di qualità alla squadra di mister Angelini, una delle formazioni di Serie D ad aver giocato meno a causa dei numerosi rinvii dovuti al coronavirus: solo cinque le gare disputate (due vittorie e tre sconfitte). Alla ripresa del campionato i Galletti saranno sottoposti ad un tour de force. Ora il numero di positivi è sceso a quattro (tre giocatori e un membro dello staff).