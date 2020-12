Attualità

| 11:40 - 28 Dicembre 2020

Foto segnalazione.

Oli esauti, macerie, rifiuti di cantiere e prodotti chimici da mesi abbandonati in via Montese, altezza logistica della ditta Romana. A segnalare la situazione un lettore. Le foto allegate alla segnalazione non lasciano spazio a interpretazioni: i rifiuti giacciono sul bordo del muro in una sorta di discarica a cielo aperto.