| 10:14 - 28 Dicembre 2020

Foto di repertorio.



Guai per un 35enne di Verucchio, che durante i controlli del weekend natalizio è stato denunciato in relazione a un incidente avvenuto a Villa Verucchio. Il giovane, alla guida di un autocarro, ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro un'automobile in sosta. Fermato dai Carabinieri di Novafeltria, è stato sottoposto al test dell'etilometro: il tasso alcolemico era pari a 1,65 g/l , fatto che gli è costato denuncia e ritiro della patente.