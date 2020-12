Novafeltria: viola il coprifuoco e guida "dopo aver alzato il gomito". Denunciato

Cronaca

Novafeltria

| 10:10 - 28 Dicembre 2020

I Carabinieri di Novafeltria impegnati nei controlli natalizi.

Tempo di bilanci per i Carabinieri della Compagnia di Novafeltria, che per le festività natalizie hanno rafforzato i controlli su strada e nei centri storici delle città, attraverso pattugliamenti a piedi. Nei guai è finito un 36enne di Santarcangelo, sanzionato per inosservanza delle disposizioni anticovid e denunciato in quanto sorpreso alla guida della propria automobile, a Novafeltria, con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. Altri tre automobilisti sono stati sorpresi a violare il coprifuoco: un 48enne di Pennabilli, un 36enne di Bellaria Igea Marina e un 29enne residente fuori provincia. Nel complesso sono stati 41 gli autoveicoli controllati e 57 le persone sottoposte ad accertamento. In materia di misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza Covid-19 sono stati ispezionati bar e negozi senza rilevare anomalie.