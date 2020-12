Luci e tenebre di San Patrignano: su Netflix la docuserie sulla comunità

Attualità

Coriano

| 08:49 - 28 Dicembre 2020

Vincenzo Muccioli.



Dal 30 dicembre su Netflix sarà disponibile una docuserie su San Patrignano, la prima prodotta in Italia: cinque puntate da un'ora per raccontare "Luci e tenebre di San Patrignano", questo il titolo dell'opera creata e scritta da Gianluca Neri, con Carlo Gabardini e Paolo Bernardelli, per la regia di Cosima Spender, con la collaborazione di Andrea Muccioli, figlio di Vincenzo, storico fondatore della comunità nel 1978. La docuserie presenta immagini d'epoca, ma soprattutto interviste, ricostruendo la storia di San Patrignano, dando voce - usando le parole del critico di Repubblica Antonio Dipollina - a "colpevolisti e innocentisti" (da qui il titolo luci e tenebre). Ha spiegato Gabardini: "Raccontiamo tutto senza fascinazioni ma vivendo il contraddittorio esistente. Risultato? Su molti aspetti, la docuserie fornisce verità definitive. Ma alla fine, l’insieme, rimane comunque un dilemma”.