Cattolica saluta il 2020 con il concerto in streaming della Filarmonica Toscanini

08:06 - 28 Dicembre 2020

Sarà la Filarmonica Arturo Toscanini, diretta da Salvatore Percacciolo protagonista dell'imperdibile Concerto di Fine Anno chiudendo così gli eventi del 2020 del Teatro della Regina di Cattolica. In streaming il 30 dicembre alle ore 21 si saluterà l'anno che volge al termine con un programma vario che spazia dalla vivacità dei ritmi delle composizioni di Gioacchino Rossini, passando per la perfezione compositiva di Mozart, fino alle suggestive e magiche atmosfere natalizie di P. I. Čajkovskij. Un evento speciale che si realizza anche grazie al contributo degli spettatori che hanno rinunciato al rimborso del biglietto o del rateo abbonamento a sostegno dei Teatri di Cattolica.



Il concerto Distaccato ma divertente, pervaso da uno spirito ironico e bonario al tempo stesso, Gioachino Rossini con la sua musica ci invita a godere delle gioie della vita. Popolare già ai suoi tempi, ancor oggi è un autore privilegiato nei programmi legati a momenti festosi e occasioni spensierate quali le feste natalizie: l'irresistibile vivacità dei ritmi, la bellezza delle melodie e l'irrefrenabile vena teatrale che traspare dalle sinfonie d'opera, autentici gioielli. Il concerto presenta inoltre Eine kleine Nachtmusik, una delle più celebri pagine mozartiane: la Piccola Serenata Notturna per archi trasmette l'essenza espressiva della sua musica oltre a rappresentare, nei quattro movimenti, un modello assoluto di perfezione formale. La chiusura del concerto vede l'esecuzione della Suite dal balletto Lo Schiaccianoci, brano di spirito tipicamente natalizio nella cui storia, così come nella mirabile partitura di P. I. Čajkovskij, ritroviamo l'incanto della neve, i festeggiamenti della vigilia, i giocattoli che si animano, le montagne di dolciumi, i fiori che danzano, i topi cattivi e l'immancabile principe azzurro.