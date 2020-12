Attualità

Repubblica San Marino

| 07:35 - 28 Dicembre 2020

A San Marino sono dieci i pazienti ricoverati in terapia intensiva (dati aggiornati a ieri, domenica 27 dicembre), mentre sono nove quelli assistiti nei reparti Covid (-1 rispetto a Natale). Gli attuali positivi nella Repubblica del Titano sono 282, 263 (il 93,3% del totale) quelli assistiti a domicilio. In ospedale c'è il 6,7% dei positivi, il 3,5% in terapia intensiva. Nel giorno di Santo Stefano undici tamponi hanno portato al riscontro di una positività, tre le guarigioni.