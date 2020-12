Allerta meteo rossa e arancione per vento: le previsioni per Rimini e Provincia

Attualità

Rimini

| 18:18 - 27 Dicembre 2020

Foto di repertorio.



Una vasta circolazione depressionaria si approfondisce sul bacino del Mediterraneo, favorendo condizioni perturbate a inizio settimana. Rinforzo dei venti con raffiche di burrasca forte e rischio mareggiata.

Per la giornata di lunedì 28 dicembre vige un’allerta di protezione civile, rossa per vento sul crinale, arancione per vento nei restanti settori, nonché per criticità idraulica; gialla per stato del mare e mareggiate.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Emissione del 27/12/2020 ore 16:00



Lunedì 28 dicembre 2020



Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto, con tendenza ad attenuazione della nuvolosità tra la seconda parte del pomeriggio e la serata.

Precipitazioni: in forma isolata tra notte e mattina, con intensificazione dell’instabilità tra la seconda parte della mattinata e la prima parte del pomeriggio per un transito di piogge da ovest verso est. I fenomeni potranno risultare più intensi sulle aree appenniniche e collinari, anche a carattere temporalesco. Fenomeni nevosi oltre i 1200 metri al mattino, quota neve in calo nel pomeriggio fino a 700-800 metri. Attenuazione ed esaurimento nelle ore pomeridiane.

Temperature: minime comprese tra 4°C e 6°C, massime comprese tra 8°C e +11°C.

Venti: sud-occidentali sui rilievi con raffiche di burrasca forte e picchi oltre 100 km/h, da moderati a forti tra notte e mattino sui restanti settori, con raffiche di burrasca da sud-est e in progressiva rotazione da sud-ovest al tardo mattino e poi da ovest tra pomeriggio e sera.

Mare: moto ondoso in repentino aumento nella notte, con mare molto mosso sotto costa, fino ad agitato al largo. Mareggiata con onda da sud-est.

Attendibilità: alta.



Martedì 29 dicembre 2020



Stato del cielo: nuvolosità variabile, maggiormente consistente tra pomeriggio e sera con cieli molto nuvolosi o coperti.

Precipitazioni: deboli/moderate e stazionarie sui rilievi, nevose oltre i 1000 metri di quota; isolate e in forma sporadica su pianura e costa.

Temperature: minime comprese tra 5°C e 7°C, massime comprese tra 8°C e 13°C.

Venti: moderati da sud-ovest con rinforzi sino a forti su fascia appenninica e collinare.

Mare: mosso, fino a molto mosso al largo.

Attendibilità: alta.



Mercoledì 30 dicembre 2020



Stato del cielo: molto nuvoloso.

Precipitazioni: sporadiche e più probabili nelle ore centrali di giornata sui rilievi.

Temperature: minime comprese tra 1°C e 4°C, massime comprese tra 8°C e 13°C.

Venti: deboli occidentali, con rinforzi da sud-ovest tra pomeriggio e sera su Appennino e fascia collinare.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Linea di tendenza: permane una circolazione depressionaria sul bacino del Mediterraneo che influenza le condizioni meteorologiche anche sui nostri settori. Ad un’attenuazione della nuvolosità attesa per giovedì 31, con ampi rasserenamenti, seguirà un nuovo incremento della copertura nuvolosa con associate precipitazioni in forma sparsa nel corso del 1 gennaio 2021. Fenomeni nevosi possibili fino a quote collinari, ma seguiranno aggiornamenti.



