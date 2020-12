Calcio D, il Prato si rafforza con l'attaccante ivoriano Quattara Siaka Adamzaki

Sport

Rimini

| 15:42 - 27 Dicembre 2020

Al momento nel girone D della serie D è stato fissato per mercoledì 30 solo il recupero di Prato-Lentigione. Possibilre a questo punto che Mezzolara-Rimini venga fissata per domenica 3 gennaio mentre mercoledì 6 riprende il campionato con la sfida contro il Fiorenzuola al Romeo Neri e domenica 10c'è la trasferta di Prato. Due match molto importanti per il club biancorosso.

Intanto sul mercato il Prato comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore classe '98 Ouattara Siaka Adamzaki. L'attaccante, nato in Costa D'Avorio, in questa stagione ha militato nel Lavello (4 presenze) e in precedenza con Acireale dopo l'inzio stagione al Tarabto (11 presenze e 3 gol), Palmese (28 presenze e 9 gol) e Santacaldaese (30 presenze 5 gol) sempre nel campionato di serie D.

Dario Benedetti, esterno difensivo italo-svizzero classe 1998, scuola Fiorentina, ha lasciato il Real Forte Querceta. Ad annunciare la separazione tra il Club versiliese e il calciatore ex Sangiovannese, Colligiana e Ghiviborgo, è stata ua nota del club toscano.

Quanto al Rimni, il difensore Abel Gigli è richiesto dall'Acireale.