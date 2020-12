Coronavirus Rimini, bollettino 27 dicembre: 211 nuovi casi e 3 morti

Attualità

Rimini

| 15:11 - 27 Dicembre 2020

Il bollettino di domenica 27 dicembre.



I numeri del contagio da nuovo coronavirus sono in risalita nel territorio riminese, che ha fatto registrare 211 nuovi casi, con prevalenza di sintomatici (111) sugli asintomatici (100). Nella settimana dal 21 al 27 dicembre sono stati comunicati 1136 casi (media di 162 contagi al giorno), 89 in più rispetto alla settimana precedente (erano stati 1047), dato complessivo comunque inferiore al numero di contahi settimanali nel mese di novembre (il picco è stato nella settimana dal 16 al 22 novembre, con 1496 casi e una media di 214 contagi al giorno).



DALLA REGIONE In Emilia Romagna sono 1283 i nuovi casi, su un totale di 6.066 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 21,1%. In merito l'amministrazione regionale precisa: "Va però ricordato che il dato relativo alla proporzione tamponi fatti/nuovi positivi non è significativo nei giorni festivi, nei quali si fanno molti meno tamponi rispetto a tutti gli altri. Nei festivi, infatti, i tamponi vengono effettuati nei casi maggiormente necessari, in presenza di sintomi o situazioni nelle quali l'esito positivo è spesso atteso. Non lo si può quindi prendere come dato relativo a una tendenza generale: si tratta infatti di un campione ristretto, molto specifico e legato soprattutto a casi nei quali fare il tampone è strettamente indispensabile". Dei 1238 nuovi positivi, 593 sono sintomatici e 645 asintomatici. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 326 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 100.659. I decessi sono invece 69 (non riguardano esclusivamente le ultime 24 ore), tre per il territorio riminese: tutte donne di 75, 87 e 89 anni (età media 83,7 anni). In terapia intensiva si registra un calo dei ricoveri: -4 in regione e -1 all'ospedale Infermi di Rimini.



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE. Nel dettaglio i casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 58.175 (888 in più rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 55.356 (+913), il 95,2 % del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 210 (-4 rispetto a ieri, 0,4% del totale), 2.609 quelli negli altri reparti Covid (-21, 4,5% del totale). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 12 a Piacenza (-4), 11 a Parma (invariato rispetto a ieri), 18 a Reggio Emilia (+1 rispetto a ieri), 48 a Modena (+3), 48 a Bologna (-6), 7 a Imola (+1), 25 a Ferrara (+2 rispetto a ieri), 19 a Ravenna (invariato), 4 a Forlì (+1), 1 a Cesena (-1) e 17 a Rimini (-1).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 15.082 a Piacenza (+26 rispetto a ieri, di cui 15 sintomatici), 12.716 a Parma (+3, di cui 2 sintomatici), 22.784 a Reggio Emilia (+138, di cui 55 sintomatici), 30.161 Modena (+254, di cui 143 sintomatici), 33.192 a Bologna (+279, di cui 130 sintomatici), 5.339 casi a Imola (+72, di cui 28 sintomatici), 8.779 a Ferrara (+35, di cui 6 sintomatici), 12.219 a Ravenna (+133, di cui 51 sintomatici), 5.755 a Forlì (+33, di cui 26 sintomatici), 5.892 a Cesena (+99, di cui 71 sintomatici) e 14.408 a Rimini (+211, di cui 111 sintomatici).