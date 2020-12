Maltempo: allerta rossa per vento sulla fascia appenninica per vento

Attualità

Rimini

| 13:57 - 27 Dicembre 2020

Foto di repertorio.

Allerta meteo, dalla mezzanotte di oggi a quella di domani, su tutto il territorio dell'Emilia-Romagna. Diramata dalla Protezione Civile regionale è di colore rosso per quanto riguarda i venti attesi a spirare con forza sulla dorsale appenninica dal Piacentino al Riminese. Colore arancione, invece, per criticità idraulica e vento sulle coste, sulla Romagna, sulle pianure centrali e occidentali e per neve sull'intera fascia collinare regionale. "Una profonda area depressionaria - si legge nel documento - apporterà condizioni di tempo perturbato sulla nostra regione per tutta la giornata di lunedì. Precipitazioni moderate diffuse , con nevicate fino alle aree di pianura sul settore occidentale; possibili episodi di pioggia che gela sulle aree collinari del settore centro-occidentale. Venti fino a burrasca forte con ulteriori rinforzi da sud-ovest, sul settore appenninico, venti meridionali da burrasca moderata su settore costiero e pianura centro-orientale. Mare molto mosso fino ad agitato sotto costa".