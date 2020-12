Miami e The Groovers: un concerto natalizio per il futuro del Mulino di Amleto

Eventi

Miami And The Groovers (foto di repertorio).



Un film concerto documentario per aiutare a salvare una delle realtà artistiche creative storiche della città di Rimini.

Questo è "The Solo Show" di Lorenzo Semprini (leader di Miami & the Groovers e songwriter) che andrà in onda Domenica 27 dicembre alle 18,30 dalle pagine facebook di Miami & the Groovers, Glory days in Rimini, Mulino di Amleto e Associazione Nebraska.

Un concerto girato al Mulino di Amleto, senza pubblico, in compagnia di 9 chitarre, un microfono, qualche armonica e una luce.

Il video che comprende canzoni originali di Lorenzo Semprini, Miami & the Groovers ed un paio di cover è stato girato da Massimo Morri con la collaborazione di Gianluca Fabbri, Gianluca Morelli, Matteo Giorgetti ed Irene Morri.

Rinforzato da alcuni immagini "dietro le quinte" il Solo show è un efficace viaggio nel mondo dello spettacolo ed intrattenimento che è inevitabilmente cambiato in questi mesi.

Il Mulino di Amleto per continuare le proprie attività ha attivato da mesi un crowdfunding che scadrà a fine anno.

Questa è l'occasione per dare un aiuto concreto al settore della cultura che sta soffrendo terribilmente in questa pandemia.