Covid, il giorno del vaccino: il via alle 14 di domenica

| 20:27 - 26 Dicembre 2020



Domani, domenica 27 dicembre, in occasione dell’avvio anche in Emilia-Romagna della campagna di vaccinazione anti-Covid, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, sarà alle ore 14 a Modena, al Centro servizi Ausl di Baggiovara, in via Martiniana 21, dove inizieranno a essere somministrate le prime dosi del vaccino Pfizer-BioNtech. L’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, alla stessa ora sarà a Bologna all’Autostazione delle corriere, per l’avvio delle vaccinazioni nel capoluogo regionale.



Sono 975 le dosi assegnate all’Emilia-Romagna per questa prima giornata: saranno somministrate domani in ogni provincia al personale della sanità e in una Cra a Bologna (ne è stata individuata una in ogni regione), con l’avvio in tutta Italia e in Europa della campagna vaccinale.



Le dosi di vaccino arriveranno, scortate dall’esercito, domattina alle ore 7.30 all’Ospedale Bellaria di Bologna (via Altura 3), dove successivamente ogni Azienda sanitaria regionale ritirerà le proprie scorte rientrando nelle sedi scelte nei loro territori per il via alle somministrazioni fissate in ogni provincia alle ore 14. All’Ospedale Bellaria sarà presente l’assessore Donini.



Ogni Azienda ha predisposto il luogo esatto, all’interno delle strutture sanitarie presenti sul territorio di competenza, dove domani verranno somministrate le vaccinazioni a partire dalle 14.

A Piacenza si partirà nel Laboratorio analisi dell’ospedale; a Parma presso l’Ospedale Maggiore; a Reggio Emilia nei locali dell’ex ospedale Spallanzani. Le vaccinazioni nel modenese avverranno presso il Centro servizi Ausl di Baggiovara, via Martiniana 21; a Bologna presso l’Autostazione e la Casa di Residenza Cardinal Giacomo Lercaro, mentre a Imola il Vaccine Day si svolgerà nel Medical Centre dell’Autodromo; a Ferrara il luogo identificato è l’Ospedale Sant’Anna di Cona, mentre per la Romagna i centri individuati sono il Pala De Andrè a Ravenna, il Quartiere Fieristico di Rimini e Cesena Fiera.