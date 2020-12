Coronavirus Rimini: 142 nuovi casi, nessun decesso e -1 terapia intensive

Attualità

Rimini

| 15:14 - 26 Dicembre 2020

Il bollettino di sabato 26 dicembre.



A Rimini si registrano 142 nuovi casi di positività al Sars-CoV-2, con prevalenza di asintomatici (78) sui sintomatici (64). Nessun decesso comunicato per la Provincia di Rimini, 22 in regione (età media 82,2 anni) più due decessi di persone residenti fuori regione. I nuovi casi in tutto il territorio regionale sono 1.756 - 932 asintomatici e 824 sintomatici - su un totale di 5.775 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 30,4%. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 3.423 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 100.333.



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 57.287 (1.691 in meno rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 54.443 (- 1.618), il 95 % del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 214 (+8 rispetto a ieri, 0,4% del totale), 2.630 quelli negli altri reparti Covid (-81, 4,6% del totale). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 16 a Piacenza (+2), 11 a Parma (invariato rispetto a ieri), 17 a Reggio Emilia (+1 rispetto a ieri), 45 a Modena (invariato), 54 a Bologna (+2), 6 a Imola (+1), 23 a Ferrara (+2 rispetto a ieri), 19 a Ravenna (invariato), 3 a Forlì (invariato), 2 a Cesena (+1) e 18 a Rimini (-1).



DATI PROVINCIA PER PROVINCIA 15.056 a Piacenza (+143 rispetto a ieri, di cui 46 sintomatici), 12.713 a Parma (+51, di cui 36 sintomatici), 22.646 a Reggio Emilia (+ 123, di cui 51 sintomatici), 29.907 Modena (+284, di cui 170 sintomatici), 32.913 a Bologna (+412, di cui 207 sintomatici), 5.267 casi a Imola (+57, di cui 14 sintomatici), 8.744 a Ferrara (+152, di cui 36 sintomatici), 12.086 a Ravenna (+198, di cui 45 sintomatici), 5.722 a Forlì (+46, di cui 39 sintomatici), 5.793 a Cesena (+148, di cui 116 sintomatici) e 14.197 a Rimini (+142, di cui 64 sintomatici).