Bellaria Igea Marina: il trenino turistico non si ferma neanche in tempi di Covid

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 13:40 - 26 Dicembre 2020

Trenino turistico di Bellaria Igea Marina.

Il trenino turistico di Bellaria Igea Marina non si ferma neanche in tempi di Covid e prosegue la sua attività in queste festività natalizie. Nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, con capienza ridotta al 50 %, nel rispetto delle normative anti covid, sarà attivo sulle seguenti vie: Lamone, Ionio, Romea, Pascoli, Panzini, Properzio, Ovidio, Tibullo, Peritini, Ennio, piazzale don G. Verità (Rotonda Pic Nic) e i viali Pinzon, Perugia e Guidi. Un'occasione per una sosta e qualche acquisto, e per chi ancora non l'avesse fatto, per una visita alla parrocchia di Bordonchio ed ammirare i presepi animato e di pasta, il presepe di sabbia in viale Ennio, il presepe del porto canale, il presepe di ghiaccio e la snow globe in centro. La copertura del percorso è dalle ore 15 alle ore 18 e la durata di una singola corsa sarà di circa un'ora, in modo da andare incontro alle più svariate esigenze. Il servizio sarà gratuito: per questa collaborazione l'Amministrazione ringrazia Alessandra Antolini storica gestrice del trenino do Bellaria Igea Marina.