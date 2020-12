Rompe la porta finestra, poi entra in un appartamento alla vigilia di Natale. Arrestato ladro

Cronaca

Rimini

| 13:02 - 26 Dicembre 2020

La Polizia davanti l'appartamento nei pressi del Ponte di Tiberio.



Tenta il colpo in un appartamento il pomeriggio della vigilia di Natale (giovedì 24 dicembre): un 35enne italiano è stato arrestato dalla Polizia intorno alle 17.30. La Squadra Volante stava transitando in via Circonvallazione Occidentale, all'altezza di via Oliveri, quando ha colto in azione il giovane, che aveva appena infranto il vetro della porta finestra di un appartamento al primo piano di un condominio, utilizzando un lampione da giardino del cortile, sradicato da terra e utilizzato come mazza. I padroni di casa erano assenti: il 35enne è stato atteso alla finestrella, posta sul retro del palazzo, unica via di fuga possibile, e bloccato dopo una veloce colluttazione. Il giovane, recidivo per analoghi reati contro il patrimonio, ma anche contro la persona, il porto abusivo di armi, gli stupefacenti ed evasione, è ora ai domiciliari nella sua abitazione.