Cronaca

Montescudo-Montecolombo

| 12:04 - 26 Dicembre 2020



Momenti di concitazione a Montescudo, alle 20.10 della sera di Natale: un incendio infatti è scoppiato su un autobus in movimento. Il mezzo stava transitando in via Costa e a bordo non c'erano passeggeri: l'autista è sceso non appena le fiamme hanno iniziato a propagarsi e si è messo in sicurezza. I Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto, hanno provveduto a spegnere l'incendio: l'autobus è stato completamente distrutto nel rogo.