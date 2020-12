Cibo donato a Natale e non solo: aziende e cittadini riminesi in aiuto della famiglie in difficoltà

Attualità

Rimini

| 11:29 - 26 Dicembre 2020

La donazione del Corpo Italiano di soccorso dell’ordine di Malta.



Sono trenta i diversi soggetti tra associazioni, aziende, enti di Rimini che nel corso del 2020 hanno contributo alle azioni di sostegno a favore delle famiglie in condizioni di disagio, attraverso la donazione di generi alimentari e altri beni. Tra le ultime donazioni in ordine di tempo, quella del Cisom, il Corpo Italiano di soccorso dell’ordine di Malta, che ha fatto pervenire alla Protezione Civile comunale una abbondante quantità di generi alimentari di prima necessità e di non facile deperibilità, come latte, zucchero, scatolame, farina, pomodoro e tanto altro, da distribuire alle famiglie per affrontare queste festività di ‘zona rossa’ e il periodo a seguire. Oltre alle tante associazioni, ci sono però donazioni anche da parte di tanti cittadini che hanno mantenuto l'anonimato, o che hanno comunque contribuito a raccogliere cibo attraverso le collette alimentari. Anche a loro va il ringraziamento dell'amministrazione comunale di Rimini, in una nota firmata dall'assessore Montini.