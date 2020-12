Covid: arrivato il vaccino a Roma. Il 27 dicembre al via le iniezioni

Attualità

| 07:37 - 26 Dicembre 2020



Il furgone contenente le prime 9.750 dosi del vaccino anti-Covid di Pfizer-Biontech destinate all'Italia, proveniente dal Belgio, è arrivato nella serata di Natale (25 dicembre) alla caserma di Tor di Quinto a Roma, scortato dalle auto dei carabinieri.



Il furgone partirà dalla caserma dei carabinieri di Tor di Quinto intorno alle 10 di sabato 26 dicembre e raggiungerà lo Spallanzani dove le dosi saranno suddivise in scatole che verranno poi consegnate ai militari. Alcuni mezzi militari partiranno per le destinazioni da raggiungere via terra nel raggio di 300 chilometri, altri si recheranno verso l'aeroporto militare Pratica di Mare dove le restanti dosi verranno imbarcate sugli aerei per altre destinazioni. La distribuzione sarà a cura della Difesa. Domani (domenica 27 dicembre) scatterà quello che è stato chiamato il Vaccine-Day: sarà somministrato infatti in tutta Italia e in regione Emilia Romagna a 975 professionisti della sanità regionale tra medici, infermieri, operatori socio-sanitari. A Rimini sono stati allestiti spazi appositi alla fiera di Rimini, per permettere la vaccinazione di sei persone contemporaneamente (i vaccinati devono poi rimanere in attesa, dopo l'iniezione, per un breve periodo di osservazione in un'altra stanza).