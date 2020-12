FOTO Incendio nei box, mezzi avvolti dalle fiamme: evacuata una palazzina a Torre Pedrera L’allarme è scattato intorno alle ore 20.15, quando si sono sprigionate le fiamme dai box sotto le abitazioni

Cronaca

Rimini

| 20:43 - 25 Dicembre 2020

I vigili del fuoco in azione a Torre Pedrera in via Barce.