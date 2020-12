Covid, stasera l'arrivo in Italia dei vaccini Pfizer

Attualità

| 08:36 - 25 Dicembre 2020

Vaccino Covid 19.

Attraverseranno stasera la frontiera del Brennero per essere poi scortati dai Carabinieri sul territorio italiano le prime 10 mila dosi del vaccino anti-Covid della Pfizer-Biontech, in viaggio su dei furgoni dal Belgio. Intanto sono 161.163 il numero dei contagi registrati in Emilia Romagna dall'inizio della pandemia, 1.692 in più rispetto a ieri, su un totale di 15.906 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Risale l'indice di positività (il rapporto tra tamponi effettuati e nuovi positivi), aumentano i morti, ma calano i ricoveri e le terapie intensive.