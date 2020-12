Nuovo comandante Generale dei Carabinieri, sindaco Cattolica: "Orgogliosi nomina di Luzi"

Attualità

Cattolica

| 16:21 - 24 Dicembre 2020

Il comandante Teo Luzi.

"Il Governo ha individuato in Teo Luzi la nuova guida dell'Arma dei Carabinieri. Sapere che sarà un cattolichino a guidare la Benemerita nei prossimi anni, inorgoglisce me e tutta la comunità". Lo dice Mariano Gennari, sindaco di Cattolica commentando la nomina del generale Teo Luzi a capo dell'Arma dei Carabinieri. "Essere a capo della gloriosa forza di polizia bicentenaria Italiana, è un riconoscimento immenso ad una carriera impeccabile - dice Gennari -, una responsabilità ed un onore che poche persone hanno nella vita. Non ho avuto ancora modo di conoscerlo personalmente, mi dicono che nonostante gli anni passati al servizio del paese lontano dalla Riviera non abbia perso l'accento, che sia un militare tutto d'un pezzo ma con l'affabilità e la semplicità di spirito che contraddistingue le persone di queste parti. Tutta la comunità si augura di poterlo salutare ed onorare di persona una volta insediato, spero di porgergli gli auguri personalmente al più presto".